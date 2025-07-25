(Kamalı Haber)- Haspolat'ta meydana gelen “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu, ağır ihmal teşkil etmeyen aceleci bir eylem sonucu başkasının ölümüne sebep olmak” suçlarından tutuklanan Ü.M mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu İbrahim Çangaroğlu mahkemeye olguları aktardı. Polis, 24.07.2025 tarihinde, saat 20:00 raddelerinde, Haspolat'ta, Çimen sokakta bulunan ikametgahın avlusunda, zanlının evinin garajından kullanmakta olduğu LB 087 plakalı, salon aracı geri geri çıkarıp durdurarak çalışır ve geri vitesi takılı bir şekilde bırakıp ihmalkar davranışta bulunarak araçtan indikten sonra aracın hareket etmesi sonucu o esnada avluda bulunan küçük kardeşi Yusuf Mutlu'nun üzerinden geçmesi sonucu ölümüne sebep olduğunu söyledi. Polis, çocuğun cesedinin otopsi yapılmak üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını ve saat 11.00 sıralarında yapılan otopsi sonucu beyin kanaması sonucu öldüğünün tespit edildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikata etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Talebi değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.