14 Ağustos 1974’te Haspolat’ta şehit olan 15 Mehmetçik, bugün Haspolat Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Haspolat Muhtarlığı ve muharip derneklerin organizasyonuyla yapılan Haspolat Şehitleri Anma Töreni’ne, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, muharip derneklerden temsilciler ve Haspolat Muhtarı ve halkı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Meclis Başkanı Töre ve Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar birer konuşma yaptı.

Bir öğrenci tarafından şiirin de okunduğu tören, din görevlisinin şehitler için duasıyla tamamlandı.

- Töre: “Haspolat artık 'Mia Milia' olamaz. Burada Mehmetçiklerin canı ve kanı var”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, burada yaptığı konuşmada, bu bölgeye Haspolat isminin bir Mehmetçiğin adı ve soyadının birleştirilmesiyle verildiğine işaret ederek, Haspolat köyünün artık "Mia Milia" olamayacağını, burada Mehmetçiklerin, Kıbrıs Türk halkının canı ve kanı olduğu söyledi.

1963'te de bu köyde şehitler verildiğini, EOKA'cıların Haspolat Kahvesi’nde oturan Türkleri kurşuna dizdiğini ve aralarında akrabasının da olduğu bu kişilerin halen bulunamadığını belirten Töre, 1974 yılında Rumların ENOSİS’i ilan edip Kıbrıs’ı Girit yapma yolunda darbe yapmasının ardından, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal ettiklerini ve Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs Cumhuriyeti’nden uzaklaştırdıklarını aktardı.

Töre, “Ama artık bizim de cumhuriyetimiz vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Canımızla yoğurduk, kanımızla yoğurduk. Bugünlere geldik. Artık beklemesinler. Birleşik Kıbrıs yoktur. İki ayrı devlet vardır. Güney’de işgal edilmiş Kıbrıs Cumhuriyeti, Kuzey’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır” dedi.

- “Asla KKTC’nin toprakları Rum’a verilmeyecek”

14 Ağustos günü yaşananlara değinen ve Türk askerinin burada hücuma geçmesiyle Rumların arkalarına bakmadan bölgeyi terk ettiklerini söyleyen Töre, buraların artık bir Türk vatanı olduğunu, KKTC’nin topraklarının asla Rum’a verilmeyeceğini vurguladı.

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” dizelerine işaret eden Töre, bu topraklara 1570'lerden beri can ve kan verildiğini kaydederek, Kıbrıs Türk halkına yapılmaya çalışılan tüm soykırım uygulamalarının başarısız olduğunu bundan sonra da başarılı olamayacağını kaydetti.

“Yaşasın Türk Birliği, Yaşasın Anavatan Türkiye ile KKTC’nin birlikteliği. Yaşasın Mehmetçik'le Mücahidin birlikteliği. Ordu millet el ele yola devam ediyoruz” diyen Töre, aziz şehitlere ve hayatını kaybeden gazilere Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilere sağlıklı ömür diledi.

- Bayar: “Buradaki hattın kırılmasıyla, harekatın Mesarya’ya doğru önü açıldı”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ise, 14 Ağustos 1974 sabahı gerçekleşen ilk taarruzun buradan Rum ve Yunan birliklerinin “aşılamaz” dedikleri savunma hattından başladığını ve bu hattın kısa sürede aşılmasıyla harekatın Mesarya ve Gazimağusa’ya doğru önünün açıldığını anlattı.

Bayar, bu taarruz sırasında 15 Mehmetçiğin şehit olduğunu ve onlar adına yapılan bu anıtta her sene bir araya gelinerek bu şehitlerin anıldığını kaydetti; bu anma töreninin protokole alınması çağrısında bulundu.

Bugünlere şehitler sayesinde ve Anavatan Türkiye ile beraberlik içerisinde gelindiğini belirten Bayar, “Şimdi Rumlar, Avrupa Birliği’ni de arkalarına alarak bizi Anavatan'dan koparmak istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Anavatan- yavru vatan beraberliği inşallah kısa sürede KKTC’nin tanınmasıyla mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.