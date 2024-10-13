Hasipoğlu: “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bizi bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı”

Toros: “Kıbrıs Türk halkının uluslararası platformlarda sesi olmaya devam edeceğiz”

İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilmekte olan Parlamentolar Arası Birlik toplantısına (PAB) Cumhuriyet Meclisi'ni temsilen katılan UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile CTP Girne Milletvekili Fikri Toros temasları değerlendirdi.

-Hasipoğlu

Meclis Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Hasipoğlu, “Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu” toplantısında İsviçre Parlamentosu Milletvekili Laurent Wehrli’nin Türk ve Rum iki ayrı halkın parlamentolarının ve milletvekillerinin bir araya gelerek halklar yararına ortak kararlar üreterek yasalar yapması çağrısını dile getirdiğini ancak toplantıya katılan Rum heyetinin bunu kabul etmediğini belirtti.

Bu yasal çalışmaların iklim değişikliği, afet yönetimi vb. gibi aynı adada yer alacak ortak sorunlara yönelik olduğunu ifade eden Hasipoğlu, konuyla ilgili Rumların kendilerine göre gerekçeleri olduğunu söyledi.

Rumların sürekli olarak çözüm istediğini dile getirmesine rağmen bunun için güveni arttıracak adımlar atmaktan dahi kaçındığını kaydeden Hasipoğlu, ilk önce iş birliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi heyetinin tavrının toplantıyı organize eden PAB yetkililerini de hayal kırklığına uğrattığına değinen Hasipoğlu: “Öncelikle iş birliği olması lazım. İş birliği ile güveni artırarak masanın şekil alması gerekir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bizi bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

CTP Girne Milletvekili Fikri Toros da değerlendirmesinde, toplantıda gerek Kıbrıs’ı çevreleyen jeopolitik görüşmeler gerekse Kıbrıs sorununun çözümüne dair çıkmazın nasıl aşılabileceği hususlarının konuşulduğunu söyledi.

Toros, toplantıda ayrıca BM Genel Sekreteri’nin aldığı yeni inisiyatif konusunda da görüş alış verişinde bulunduklarını belirtti.

7 buçuk yıldır resmi bir müzakere sürecinin olmadığına işaret eden Toros, bu zaman içerisinde taraflar arasındaki diyalog ve diplomasiye azami derecede önem addettiklerini kaydetti.

Toros, bu bağlamda yapılan toplantıya önem verdiklerini ifade ederken Kıbrıs Türk halkının uluslararası platformlarda sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.