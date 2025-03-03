“Birleşmiş Milletler 61 yıldır adada Kıbrıs Türk tarafının iradesini yok sayıyor. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüzün teslim edilmesini çoktan hak ettik”

“Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlara bir son vermelidir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Birleşmiş Milletlerin 61 yıldır adada Kıbrıs Türk tarafının iradesini yok saydığını kaydederek, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teslim edilmesini çoktan hak ettiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlara son verilmesi gerektiğini vurgulayan Hasipoğlu, KKTC’nin er ya da geç uluslararası alanda hak ettiği yeri alacağını söyledi.

4 Mart 1964 tarihli 186 sayılı kararın 61’inci yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Hasipoğlu, "çağdışı kalan bu kararın adanın gerçekleri ışığında revize edilmesi gerektiğini" kaydetti.

Hasipoğlu, “BM Güvenlik Konseyi çözümü değil, çözümsüzlüğü körüklemekte ve Kıbrıs’ta Rum tarafına konfor alanı yaratmaya devam etmektedir. Hukuk, eşitlik, insanlık ve yaşam hakkı bu kararla hiçe sayılmıştır” dedi.

-“Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlara bir son vermelidir”

BM’nin, 61 yıldır adada Kıbrıs Türk tarafının iradesini yok sayarak, herhangi bir anlaşma yapmaksızın bulunduğunu ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni sözde temsil eden Güney Kıbrıs Rum yönetimine destek verdiğini söyleyen Oğuzhan Hasipoğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türklerini yok etmek için Rum silahlı güçlerinin başlattığı saldırıların gölgesinde, günün konjonktür kapmasında krize geçici bir çıkış yolu diye gündeme getirilen 186 Sayılı kararla, BM Güvenlik Konseyi Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yegane ülke olarak kabul etmiş, Kıbrıs Türklerinin egemenlik haklarını görmezden geleceğini o tarihten ilan etmiştir.”

-“Bu çağdışı karar revize edilmeli”

Sonuçsuz kalan müzakere süreçlerine de işaret eden Hasipoğlu, “Artık bu karar çağdışı kalmıştır ve adanın gerçekleri ışığında revize edilmelidir” dedi.

Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“BM Güvenlik Konseyi, Kofi Annan’ın 2004 yılında kaleme aldığı raporuna artık değer vermeli ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlara bir son vermelidir. 186 Sayılı karar ile BM Güvenlik Konseyi çözümü değil, çözümsüzlüğü körüklemekte ve Kıbrıs’ta Rum tarafına konfor alanı yaratmaya devam etmektedir.

Hukuk, eşitlik, insanlık ve yaşam hakkı bu kararla hiçe sayılmıştır. BM ve Güvenlik Konseyi’nin bu hatanın bedelini her fırsatta Kıbrıs Türkü'ne ödetmeye çalıştığını bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz.

En son 2017’de Crans Montana’da federal müzakere sürecinin son görüşmesinde 186 Sayılı karardan aldığı güçle dönemin Rum Lideri Anastasiadis ve veliahdı Hristodulidis masadan geriye bakmadan kalkmıştır.”

-“KKTC de uluslararası alanda er ya da geç hak ettiği yeri alacak”

2017’de Anavatan Türkiye ile KKTC’nin yeni politikasının penceresini açtığını kaydeden UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teslim edilmesini çoktan hak etmiştir.

Üç yıl ardarda BM Genel kurullarında Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, konuşmalarında ifade ettiği gibi ‘artık dünya devletlerinin KKTC ile siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkiler kurma zamanı gelmiştir. Son yıllarda dünya siyasi arenasında yaşanan hızlı gelişme süreci içerisinde, Türkiye’nin desteği ile KKTC de uluslararası alanda er ya da geç hak ettiği yeri alacak, Türk devletleri ve diğer önemli dünya kuruluşları ile bağlarını güçlendirmesinin önündeki engeller ileriki süreçte tek tek aşılacaktır.