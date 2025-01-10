Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kıbrıs’ta mevcut gerçekler ışığında bir çözüme işaret etmesinin önemine vurgu yaptı.

UBP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Hasipoğlu Fidan’ın önemli mesajlarını Güney Kıbrıs’ın dikkate almasını tavsiye etti.

BRT yayınında, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ziyaretine ilişkin değerlendirmelerine işaret eden Hasipoğlu, “Biz bu devleti kuran, bu devlete yürekten inanan ve egemenliğimize sonuna kadar sahip çıkacak olan bir parti olarak, Sayın Hakan Fidan’ın açıklamalarını gönülden destekliyoruz. Herkesin bu sözleri çok iyi anlaması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi

Hakan Fidan’ın net ve nokta atışı açıklamaları olduğunu kaydeden Hasipoğlu, “Bizlere uygulanan haksız izolasyonlara vurgu yapmış, çözüm için iş birliği modeline atıfta bulunmuş, Rum tarafına cesaret çağrısı yapmıştır. Geleceğe ışık tutan sözler duyduk.” ifadelerini kullandı.

Federasyonun artık geçerli model olmadığının herkes tarafından bilindiğini belirten Hasipoğlu, Fidan’ın 2021’de Cenevre’de ortaya konulan yeni politikaya açık destek verdiğini söyleyerek, ziyaretinin milli dava Kıbrıs için hayırlı sonuçlar doğuracağını ifade etti.