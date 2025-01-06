Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde 2024 yılı kazı çalışmaları sona erdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Erdal'ın başkanlığında uzman ekip tarafından yürütülen kazıda, çok sayıda eser ortaya çıkarıldı.

Kazırlar sırasında bulunan eserler arasında Artuklular dönemine ait, üzerinde Anadolu parsının figürünün olduğu tahmin edilen kap parçası ile Geç Roma dönemine ait gözyaşı şişeleri dikkati çekti.

Erdal, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle 2024 yılı kazı sezonunun geçen yıl temmuz ayında başladığını, 31 Aralık'ta çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Kazılarda bulunan eserler arasında en dikkati çeken parçanın Artuklular döneminde lüster tekniğinde yapılmış üzerinde hayvan mücadelesini anlatan bir kap parçası olduğunu anlatan Erdal, şöyle konuştu:

"Kırık olan parça üzerinde önde vahşi bir hayvan gövdesi var ama baş kısmı yok. Arkasında ise bir yaban keçisinin baş kısmı tespit edildi. Kabın kenarında hayvan mücadelesi sahnesi tespit ettik. Bu figürün Anadolu parsı olabileceği yönünde düşüncemiz dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Daire Başkanlığı ile irtibata geçildi, fotoğraflar gönderildi. Yapılan görüşmeler sonrasında Yaban Hayatı Daire Başkanlığındaki ilgili arkadaşlar kaptaki hayvan figürünün büyük olasılıkla Anadolu parsına ait olabileceğini belirtti."