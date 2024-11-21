Işık konuya ilişkin yazılı açıklamasında, döviz kurlarında son aylarda artış olmamasına rağmen sebze-meyve, hayvansal et ve süt ürünleri olmak üzere temel gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artışa işaret ederek, “Serbest piyasayı resmen bir vurgun piyasa sistemine dönüştüren bu fırsatçılığa karşı hükümet önlem almakta yetersiz ve etkisiz kalmaktadır.” dedi.

Işık, temel gıda maddesi olan patatesin satış fiyatına da tepki göstererek, “Derneğimiz kırmızı et fiyatları yetmezmiş gibi bir de temel besin maddesi olan patatesin kilosunun 140TL’ye satılmasını kınamaktadır. Patatesin kilosunun 140.00 TL’ye satılması, tüccar, toptancılar ve marketlerin yüksek rant yapmakta olduklarının açık kanıtıdır.” görüşünü savundu.

Işık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı müeyyide uygulamadığı sürece piyasanın denetim altına alınamayacağını söyledi ve hükümete bazı önlemler alma çağrısında bulundu, bu önlemleri şöyle sıraladı:

“1. Hükümet acilen temel tüketim mallarını denetime üç ay süre için ‘denetime tabi mal’ ilan ederek piyasada istikrarı sağlamak için genel denetim başlatmalıdır,

2. Toptancı perakendeci kar paylarını her aşamada yüzde 10 ile sınırlanmalı ve enflasyonist bir piyasada yüzde 30’lara varan kar payları ile fahiş fiyatların daha da körüklenmesine izin verilmemelidir.

3. Piyasadaki durumu dikkate alarak hükümeti Rekabet Yasası’nın ilgili hükmünü acil olarak uygulaması

4. Tüketicilerin taleplerini karşılayacak yeterli üretim arzı yoksa tereddütsüz serbest piyasa koşuları kapsamında denetimi ithalata izin vermesi için uyarmaktadır.

5. Hükümetin yalnız yaş sebze ve meyve ürünleri ile sınırlı olarak kurduğu ‘Referans Fiyatları Belirleme Komitesi’nin de işe yaramadığı mevsiminde olduğu halde çöpe atılacak sebze ürünlerinin tüketicilere fahiş fiyatlara sunulmakta olduğunu derneğimiz marketlerde yaptı tespitlerde saptamış bulunmaktadır.”

Dernek olarak, “hükümetin piyasadaki bu duruma sessiz kalması halinde öncelikle büyük ve küçük baş hayvan etinde ‘boykot’ başlatacaklarını” söyleyen Işık, “Ekonomiyi ve sosyal yaşamı sarsan bu sürecin kriz boyutuna dönüşmesini önlemek için Dernek hükümete iş birliği çağrısı yapmaktadır” dedi.