Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, "Ülkemizde ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıyayız. Bireysel ve devlet olarak sorumluluklarımızı yeterince yerine getiremiyoruz" dedi.

Taçoy, Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak ülkedeki çevre sorunlarına dikkat çekti, çevre konusunda en büyük sorumluluğun hükümetlerde olduğunu vurguladı.

Taçoy, çevre sorunlarının hem ülkesel hem de küresel boyutta yaşandığını belirterek, çevrenin korunmasında hükümetin daha etkin rol alması gerektiğini ifade etti.

Taçoy, "Çevre bakanlığı ile sınırlı kalmamalı, her bakanlık bu konuda sorumluluk almalı. Hükümetin, sivil toplum örgütlerine sadece sözlü destek vermesi yeterli değil, aktif olarak başı çekmesi gerekiyor" diye konuştu.

Katı atıklar için kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini belirten Taçoy, "Yerel yönetimlere bırakmak yetmez, ülkesel bir politika ile bu sorunları çözmeliyiz. Doğal kaynakların dikkatli kullanılması konusunda da yapısal önlemler almalıyız" dedi.

Çevreye duyarlı bireyler yetiştirilmesinin önemine işaret eden Taçoy, "Çevreye göstereceğimiz özen, çocuklarımızın geleceği için atılacak doğru bir adım olacaktır. Hepimize düşen görevler var ve bugün vesilesiyle herkesi çevre konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.