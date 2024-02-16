"Anlattıkları hikaye ne olursa olsun, açık olalım, Rusya sorumludur"

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Rusya'daki cezaevinde ölümüne ilişkin, "Eğer bu doğrulanırsa (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in gaddarlığının bir başka işareti olacak." dedi.

CNN'in haberine göre Harris, transatlantik dünyanın önde gelen dış politika ve güvenlik uzmanlarını bir araya getiren uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2024) konuştu.

Navalnıy'ın ölümünü "korkunç bir haber" olarak nitelendiren Harris, "Anlattıkları hikaye ne olursa olsun, açık olalım, Rusya sorumludur." ifadesini kullandı.

Harris, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin, "Eğer bu doğrulanırsa (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in gaddarlığının bir başka işareti olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı, Putin'in, Ukrayna'daki savaşını "tam bir başarısızlık" olarak nitelendirdi.

Rusya'ya herhangi bir toprak bırakmanın sonuçlarının olacağına işaret eden Harris, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi.

Harris, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarih bize bir ipucu sunuyor. Eğer bir saldırgan, komşusunu işgal ederken seyirci kalırsak saldırgan devam edecektir. Putin, söz konusu olduğunda bu, tüm Avrupa'nın tehdit altında olduğu anlamına gelir. Rusya'ya ağır sonuçlar dayatmakta başarısız olursak dünyanın dört bir yanındaki diğer otoriterler cesaretlenecektir."

- Julija Navalnıy’dan tepki

Rusya'da cezaevinde hayatını kaybeden Aleksey Navalnıy’ın eşi Julija Navalnıy, 60. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Haber gerçekten doğruysa o zaman bu noktada şunu söylemek isterim: (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin ve onun için çalışan herkes, etrafındaki herkes, dostları, bilmelerini isterim ki cezasız kalmayacaklar. Ülkemize yaptıkları için, aileme yaptıkları için, eşime yaptıkları için cezalandırılacaklar. Hesap verecekler ve o gün yakında gelecek.