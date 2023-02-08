TB Başkanı Mehmet Harmancı deprem bölgesine yardıma gidecek arama,kurtarma ve lojistik destek hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklama ise şöyle;
''Bu akşam planladığımız arama,kurtarma ve lojistik destek ekibimizle 2 gündür canımızı yediğimiz İskenderun’a ulaşma çabamız bu akşam ağır iş araçlarının ve operatörlerinin öncelikle olması dolayısı ile gerçekleşmemiştir.
Darbaz: “Türkiye’de meydana gelen ve birçok ilde etkili olan deprem felaketi bizi çok derinden üzdü”
Bende ekiple birlikte hareket edeceğimden bu akşam giden ekipte yer almayacağım.
Yarın sabah 10:00’da ekibimizle birlikte Mağusa’dan Mersin’e gidip ordan AFAD ekiplerine katılacağız''
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