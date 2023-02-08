TB Başkanı Mehmet Harmancı deprem bölgesine yardıma gidecek arama,kurtarma ve lojistik destek hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklama ise şöyle;

''Bu akşam planladığımız arama,kurtarma ve lojistik destek ekibimizle 2 gündür canımızı yediğimiz İskenderun’a ulaşma çabamız bu akşam ağır iş araçlarının ve operatörlerinin öncelikle olması dolayısı ile gerçekleşmemiştir.

Bende ekiple birlikte hareket edeceğimden bu akşam giden ekipte yer almayacağım.

Yarın sabah 10:00’da ekibimizle birlikte Mağusa’dan Mersin’e gidip ordan AFAD ekiplerine katılacağız''