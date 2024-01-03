Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde İSİAS Otel duruşmasını izleyen Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı duruşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Mehmet Harmancı dava sürecini takip ettiklerini ve kaybedilen canlara mezar olan İSİAS otelin sahibi Ahmet Bozkurt’un savunması dinlendiğini söyledi. Rum Yönetimi Akan Kürşat’'la İlgili Olarak İtalyan Makamlarıyla Temas Halinde



“AHMET BOZKURT TARİFSİZ ACIYA KARŞI VİCDANİ SORUMLULUK BELİRTİSİ GÖSTERMEDİ”

Hukuki açıdan bir değerlendirme yapmak bana düşmez diyen Başkan Harmancı, salondaki aileleri en yaralayan şey, 4 saat ifade verip sorgulanan bu adamın ne ses tonunda ne de ifadelerinde 72 kişiye mezar olan bu tarifsiz acıya karşı en ufak bir vicdani sorumluluk belirtisi göstermemesi oldu.” dedi

Sanık Ahmet Bozkurt’un ses tonunda, konuşmalarında ve tavırlarında vicdanen bir sorumluluk taşımadığı hissiyatını aldığını kaydeden Harmancı, bu durumdan ötürü rahatsız olduğunu kaydetti.



“STATİK RAPORLARI ARASINDA FARK VAR”

İlk projeyi yapan kişinin statik raporuyla, son projeyi yapan kişinin statik raporu arasında fark olduğuna dikkat çeken Harmancı “ Bunun belediye tarafından nasıl kabul edildiği bence en büyük soru işaretidir. İçeriğini bilmediğim için raporun doğruluğunu geçiyorum. Fakat, raporun yerel yönetim tarafından hangi kriterlere göre kabul edildiğinin sorgulanması gerekiyor. Buradan ne sonuç çıkarsa çıksın, kayıplarımızı geri getirecek hiçbir şey yoktur.” şeklinde konuştu.



Yargılama sürecinin olabilecek en ağır şekilde ilerletilmesi, tek tesellisi olacağını belirten Harmancı, mahkemenin tutumunun şu ana kadar çok dengeli olduğunu söyledi

Harmancı, dava sürecini, Kıbrıs Türk toplumunun hassasiyetini kaybetmemesi gereken bir dava olarak değerlendirdiğini vurguladı.