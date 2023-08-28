Hamitköy Barajı civarında tavşan yakalamak için tel tuzak kuran bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin açıklamasına göre, bugün Avcılık Federasyonuna bağlı av koruyucuları tarafından verilen bilgide Hamitköy Barajı'nın güney batı kısmındaki bir tarlada, yaban tavşanlarını yakalamada kullanılan tel tuzakların kurulduğunum öğrenilmesi üzerine söz konusu bölgede polis ekipleri ve av korucuları tarafından kontrol yapıldı.

Polis ve av korucularının kontrolünde, tarla içerisinde, tavşan yakalamada kullanılan 10 adet tel tuzak tespit edilerek polis tarafından emare alındı .

Yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde bahse konu tuzakların, ekili ürünlere zarar verdiği gerekçesi ile E.B.(E-75) tarafından tarlaya yerleştirildiği tespit edildi ve E. B. hakkında yasal işlem başlatıldı.