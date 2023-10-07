Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

Gazze'den sabah saatlerinde İsrail yönüne bir dizi roket atıldı. İsrail içinde Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşim yerlerinin yanı sıra Usdud (Aşdod), Askalan (Aşkelon), Birüssebi'de (Berşeva) saldırı sirenleri çaldı. Gazze Şeridi'nden uzakta büyük kentler Tel Aviv ve Kudüs'te de saldırı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe, Gazze'den fırlatılan roketlerden bazılarını imha etti, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

İsrail içinde roket isabet etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 İsraillinin öldüğü, yüzden fazla yaralı olduğu bildirildi.

Gazze Şeridi'nden çıkan Filistinli silahlı gruplar, sınır çevresindeki İsrail yerleşim yerlerine girdi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Filistinli silahlı grupların Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiğini, bölgede çatışma yaşandığını belirtti.

Filistinli silahlı grupların bazı İsraillileri alıkoyduğu, silahlı kişilerin önünde elleri başlarının üzerinde bağlı yerde yüzükoyun yatan erkeklerin fotoğrafları paylaşıldı.

İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı silahlı grup, çevredeki yerleşim yerlerine girdi.

Sosyal medyada, Filistinli silahlı grupların Gazze şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde dolaştığı görüntüler paylaşıldı.

- Askalan kentinde siyah dumanlar yükseliyor

Askalan kentindeki AA ekibi, İsrail ordusunun ve güvenlik güçlerinin kentte geniş biçimde yayılarak yoğun güvenlik önlemi aldığını bildirdi.

Gazze'den fırlatılan roketler nedeniyle kentte sık aralıklarla saldırı alarmları çalıyor, roketlerin isabet ettiği bazı bölgelerden siyah dumanlar yükseliyor.

İsrail'e ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzelerin roketlere isabet etmesi sonucu gökyüzünden patlama sesleri geliyor. Kentte trafik çok seyrek ilerliyor ve İsrail ordusu çeşitli noktalarda kontrol noktalarında bekliyor.

- Hamas'ın askeri kanadı Aksa Tufanı saldırısını duyurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, bu sabaha karşı İsrail'e yönelik başlattıkları saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.

Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi.

Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtti.

- İsrail ordusu karşı saldırı başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, onlarca savaş uçağıyla Gazze'ye hava saldırısı başlattığını duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı. Gallant, Gazze Şeridi çevresindeki 80 kilometre yarıçapındaki alanı askeri bölge ilan etti.

Bakan Gallant, yayımladığı video mesajında, Hamas’ın İsrail'e karşı savaş başlatarak "büyük bir hata” yaptığını söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yerel saatle 13.00'te güvenlik kabinesiyle toplanacağı duyuruldu.

- Sınırda "İsrail tankı vuruldu, askerler esir alındı" iddiası

Gazze Şeridi'nin İsrail'in kontrolündeki tampon bölgesinde bir İsrail tankının vurulduğu iddia edildi. Sosyal medyada, vurulmuş bir tankın yandığı görüntüler paylaşıldı. Videoda konuşan kişi, İsrail askerlerinin esir alındığını ileri sürdü.

Ayrıca Filistinli silahlı grupların, İsrail ordusuna ait bir arazi aracını Gazze içinde kullandığı ve bir İsrail askerine ait olduğu ifade edilen cesedi Gazze içine getirdiği görüntüler sosyal medyada dolaştı.

Filistinli silahlı kişilerin, motorlu planörle İsrail içindeki yerleşim yerine girdiği görüntüler de sosyal medyada yer aldı.

Hamas, Gazze Şeridi'nin güney doğu sınırındaki İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ve çevresindeki askeri noktanın ele geçirildiğini iddia etti ve olaya ilişkin görüntüleri paylaştı.