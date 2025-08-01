Hamas, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'ne yapacağı ziyareti "propaganda amaçlı bir gösteri" olarak niteledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Witkoff'un Gazze ziyareti, halkımızı açlığa mahkum eden ABD-İsrail ortaklığının yol açtığı öfkeyi bastırmaya yönelik bir propaganda gösterisidir." ifadeleri kullanıldı.

Witkoff'un Gazze'de yalnızca İsrail'in görmek istediği yönleri gördüğü, yaşanan insani felakete ise "yanıltıcı İsrail bakışıyla" yaklaştığı belirtilen açıklamada, Witkoff'un İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"na bağlı yardım dağıtım merkezine yapacağı ziyaretin, "savaş makinesinin önünü açmak için sahnelenen bir ölüm tiyatrosu" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Beyaz Saray'ın uzun süre inkar ettikten sonra Gazze'deki kıtlığı kabul etmesinin, ancak bu felakete yol açan İsrail'i açıkça suçlamamasının, "faili aklamak" ve "suçun sürmesine siyasi zemin hazırlamak" anlamına geldiği vurgulandı.

İsrail merkezli Kanal 12’nin haberine göre, Witkoff'un bugün Gazze'de "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın yardım dağıtım merkezini ziyaret etmesi bekleniyor.

Ancak Hamas ve birçok Filistinli grup, bu yardım mekanizmasının İsrail desteğiyle Filistinlileri bir araya toplama ve Gazze'den zorla göçe zorlama amacı taşıdığını savunuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, 27 Mayıs'tan bu yana yardım almak üzere toplanan sivillere yönelik İsrail ordusunun ateş açması sonucu en az 1330 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 818 kişi ise yaralandı.