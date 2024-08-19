The Times of Israel'in haberine göre, polis ve iç istihbarat teşkilatı Şin Bet (Şabak) 18 Ağustos Pazar günü, başkentte yaşanan patlamaya ilişkin ön soruşturmayı tamamladı.

Patlamaya ilişkin yapılan ortak açıklamada, "patlayıcı düzenekli" patlamanın planlanmış bir saldırı olduğuna yer verildi.

- Kassam Tugayları üstlendi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları ise Tel Aviv'deki eylemi üstlendiğini duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs Tugayları ile birlikte pazar akşamı, Tel Aviv'de bir şehadet operasyonu düzenledik. Katliamlar, sivillerin yerlerinden edilmesi ve suikast politikası devam ettiği müddetçe işgal altındaki topraklarda şehadet operasyonları geri gelecektir." ifadelerine yer verildi.

- Soruşturmaya iç istihbarat teşkilatı katılmıştı

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, pazar günü akşam saatlerinde Tel Aviv'in Lahi Caddesi'nde "patlayıcı düzenekle" bir patlamanın meydana geldiği bildirilmişti.

"Patlayıcı düzenek taşıyan" 50'li yaşlarında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve şarapnelle yaralanan bir kişinin de hastaneye kaldırıldığı aktarılmıştı.

Walla internet sitesinin haberine göre, Tel Aviv Emniyet Müdürü Peretz Amar, patlamada hayatını kaybeden kişinin "sıradan bir kişi olmadığını, patlayıcı düzenek taşıdığını, olayın niteliğini anlamak için soruşturma yürüttüklerini" belirtmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise olayda saldırı girişimi ihtimalini değerlendirmek üzere İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in soruşturmaya katıldığı kaydedilmişti.