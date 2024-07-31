Hamas, lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıda öldüğünü açıkladı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Haniye'nin, İsrail'in Tahran'daki konutuna düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Haniye'nin Tahran'daki evine haince siyonist bir baskın düzenlendiği" belirtildi.

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Musa Ebu Merzuk, suikast sonrası İsrail'e yanıt vereceklerini söyledi.

Hamas'ın El Aksa Televizyonu'na konuşan Ebu Merzuk, "Bu korkakça hareket, yanıtsız kalmayacak" dedi.

Reuters ajansına konuşan bir diğer Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri de Haniye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesinin bölgede “şiddetin ciddi şekilde artması” anlamına geldiğini söyledi. Ebu Zuhri, "İsrail hedeflerine ulaşamayacak. Hamas'ın direniş iradesini kıramayacak. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Zaferden eminiz" diye konuştu.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas da, Haniye'nin öldürülmesini "korkakça bir hareket" olarak nitelendirdi.

Suikastı kınayan Abbas, Filistin halkına, İsrail'e karşı birlikte hareket etme, sabırlı olma ve işgale karşı sağlam durma" çağrısı yaptı.

İran Devrim Muhafızları da, Haniye'nin Çarşamba sabahı düzenlenen saldırıda koruma görevlilerinden biriyle birlikte hayatını kaybettiğini doğruladı.

Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki evi vuruldu. Haniye ve bir koruması, saldırı sonucu şehit oldu" denildi.

Açıklamada ayrıca "Olay soruşturuluyor. Soruşturmanın sonucu yakında kamuouyuna duyurulacak." ifadesine yer verildi.

Açıklama, Devrim Muhafızları'nın internet sitesi Sepah üzerinden yapıldı.

-İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı

İsmail Haniye dün Tahran'da İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı.

Haniye, Pezeşkiyan'ın yanı sıra İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'le de görüşmüştü.

Kurulduğu günden bu yana Hamas'ın önde gelen isimlerinden olan Haniye, 2006'da Filistin Başbakanı olarak atandı ancak ertesi yıl Gazze'deki şiddet olayları sonrası El Fetih örgütü tarafından görevden alındı.

Haniye 2017 yılında Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçildi. ABD, 2018'de Haniye'yi "teröristler listesine" ekledi.

Aynı yıl Gazze'den ayrılan Haniye, daha çok Katar'da yaşıyordu.

Haniye, Hamas'ın 7 Ekim saldırıları sonrası ayrıca sık sık örgütün İran ve Türkiye'deki diplomatik misyonların ziyaret ediyordu.

Haniye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la en son 20 Nisan'da İstanbul'da görüşmüştü. Basına kapalı yapılan görüşmede, Gazze'ye yardım ve ateşkes konuları ele alınmnıştı.

Haniye'nin üç oğlu da İsrail'in 10 Nisan'da Gazze'de düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

-İsrail ordusu yorum yapmıyor

İsrail ordusu, Haniye'nin ölümüyle ilgili haberlerle ilgili olarak yorum yapmayacağını duyurdu.

İsrail'in aşırı sağcı Kültürel Miras Bakanı Amichay Eliyahu ise Haniye'nin ölümünün "dünyayı daha iyi bir yere" dönüştürdüğünü söyledi.

Amichay Eliyahu, X hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyayı bu pisliklerden temizlemenin doğru yolu budur. Artık hayali barış/teslimiyet anlaşmaları yok, bu ölümlülere merhamet yok. Onlara vuracak demir el, barışı arzulayanlarla barış içinde yaşama yeteneğimizi güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

ABD'den ise henüz Haniye'nin ölümüyle ilgili bir açıklama gelmedi.

İsrail dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda da Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükrü'yü öldürdüğünü iddia etmiş, Hizbullah bu haberi doğrulamamıştı.

Cumartesi günü İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde düzenlenen 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak İsrail Hizbullah'ı sorumlu tutmuş, Hizbullah ise saldırıyı düzenlemediğini açıklamıştı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'de düzenlediği saldırılarda ise çoğu sivil 1200'e yakın kişi hayatını kaybetmiş, 251 kişi de rehin alınmıştı. İsrail ordusu rehinelerin 39'unun öldüğünü, 111'inin hala Gazze'de olduğunu açıklamıştı.

2006'dan bu yana Hamas'ın kontrolünde olan Gazze Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda en az 39 bin 400 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 7 Ekim saldırıları sonrası, Hamas'ı yok edeceklerini ve tüm rehineleri geri getireceklerini söylemişti.