Hamas ve İsrail arasında ateşkes ile rehine ve mahkum takası anlaşmasının son takası yapıldı.

Hamas bu sabah erken saatlerde dört İsrailli esirin cenazesini Kızıl Haç'a teslim ederken, İsrail ise eş zamanlı olarak 641 Filistinli esiri serbest bıraktı.

Anlaşmanın ilk aşamasının son takası İsrail'in Filistinli mahkumları serbest bırakmaması nedeniyle yapılamamıştı.

Hamas ile İsrail arasındaki Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yedinci turunda 22 Şubat'ta serbest bırakılması beklenen 641 Filistinli esir, gecikmeli olarak özgürlüğüne kavuştu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasında teslim edilmesi beklenen son 4 İsrailli esirin cenazesinin de İsrail'e ulaşmasının ardından Filistinli esirler de serbest bırakıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli esirler Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

İsrail ordusu, konvoyun geçişi öncesi işgal altındaki Batı Şeria'nın Bitunya beldesine baskın düzenledi.

Ofer Askeri Cezaevinden ayrılarak işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine gelen Kızılhaç konvoyu, dünyaca ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş'in ismini taşıyan Ramallah'taki müzenin önünde büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Esir takasının yedinci turunun gecikmeli olarak tamamlanmasıyla anlaşmanın birinci aşamasında salıverilmesi gereken 33 İsrailli esirin tamamı teslim edilirken, serbest kalan Filistinlilerin sayısı 1776'ya yükseldi.

-İsrail, 4 esirin cesedinin teslim alındığını açıkladı

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın Kızılhaç ekiplerine teslim ettiği 4 İsrailli esirin cesetlerinin teslim alındığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Gazze'de esir tutulan 4 İsrailli esirin kimliğini doğrulamak için ön teşhis çalışmalarının başladığı belirtildi.

- İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya almıştı

Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri 22 Şubat'ta serbest bırakmıştı.

İsrailli esirlerin Hamas tarafından serbest bırakılmasına rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.

Hamas ve İsrail, arabulucularla yapılan görüşmeler neticesinde krizin çözüldüğünü açıklamıştı.