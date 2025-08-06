“Bu yaklaşım önce bir pilot uygulama ile sınırlı sektörlerde denenmeliydi”



Halkın Partisi (HP) Sözcüsü ve Çalışma Hayatı Komitesi Başkanı Aral Moral, hükümetin yürürlüğe koyduğu yasa gücünde kararname ile uygulamaya başladığı yüzde 40 daha az asgari ücret yaklaşımını eleştirdi.

Moral, “Bu yaklaşım denetleme gücü ve imkânı olan bir devletin yapabileceği bir model olabilir ancak bugün Çalışma Bakanlığı’nda çok az sayıda müfettiş varken denetleyemeyeceğiniz bu kadar aşikarken atılan bu adım çok ciddi ve yaygın istismarlara yol açabilecektir” dedi.

Moral partisi adına yaptığı açıklamada, yeni sistemle, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarıyla devletin vergi geliri açısından etki ve sonuçlarının ne olacağının da hesaplanmadığını, bu konuda ciddi belirsizlikler olduğunu savundu.

Moral açıklamasına şöyle devam etti:

“Daha az ücret vererek barınma ve beslenme imkânı sağlanacağı söylenen üçüncü ülke vatandaşı işçilerin hangi koşullarda barınma imkânına sahip olacakları, kısa bir süre önce insani şartların olmadığı, hijyen ve benzeri açılardan çok sıkıntılı yatı evleri görüntülerinin kamuoyuna yansıdığı anımsandığında aslında denetim gücü ve imkânı bulunmayan böyle bir devlet yapılanmasıyla bu uygulamanın ne gibi insan hakkı ihlallerini beraberinde getireceğini tahmin etmek zor değildir.”

-“KKTC vatandaşları bakımından işsizlik oranını artırabilir”



Yüzde 40 daha az asgari ücret yaklaşımının halihazırda asgari ücretle çalışan KKTC ve TC vatandaşlarının bir kısmının işten çıkarılmaları ve yerlerine yurt dışından üçüncü ülke vatandaşı işçilerin getirilmesinin önünü açabileceği uyarısında da bulunan Moral açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Denetimin olmadığı bir ortamda bu uygulamayı istismar edenler çıkacağı, şu anda çalıştırdıkları TC ve KKTC vatandaşı işçiler yerine daha ucuza işçi çalıştırma düşüncesiyle bu insanları işten çıkarma yoluna gitmeye kalkabilecekleri bir gerçektir. Bu konuda genel ve her sektörü içerecek şekilde bir uygulama yerine sadece belirli sektörlerle sınırlı bir pilot uygulamaya gidilmesi daha doğru olurdu.”