Halkın Partisi (HP), 4-6 Nisan tarihleri arasında altı ilçede olağan ilçe kongrelerini yaparak yeni İlçe Başkanlarını ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerini belirledi.

Halkın Partisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Nisan tarihinde Olağan Genel Kongresi’ni yapacak olan Halkın Partisi’nin gündeminde yeni Parti Meclisi ve MYK’nın belirlenmesiyle parti tüzüğünde yapılacak birtakım değişiklikler var.

- Özersay: “Halkın Partisi güçlenerek mücadeleye devam edecek”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, yapılan ilçe kongrelerinde altı ilçenin İlçe Başkanları ile İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin belirlendiğini kaydetti. İlçe Başkanlıklarındaki kadın-erkek eşitliğini memnuniyet verici olarak değerlendiren Özersay, “Ayrıca tüm ilçelerde genç üyelerimizin de ilçe yönetimlerine girmeleri, sorumluluk üstlenmeleri hepimizi daha da umutlandırdı. Güçlenerek mücadeleye devam devam edeceğiz.” dedi.

-Alas: "Toplum yararına ve memleket sevdasıyla çalışmaya devam edeceğiz"

Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas ise, “Sine-i millet sonrası ‘Önce Memleket’ diye çıktığımız yolda üç yılı tamamladık. Bu süreçte Halkın Partisi'nin gerçekleri ortaya çıkaran, yolsuzlukların üstüne çekinmeden giden, gündemi belirleyen ve memleket için mücadele eden bir parti olduğunu gösterdik.” diye konuştu.

12 Nisan’da yapılacak Kongre’de oluşacak yeni yönetim organları ile toplum yararına ve memleket sevdasıyla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Alas, “Geçmiş dönemde ilçe yönetimlerimizde görev üstlenen mücadele arkadaşlarıma teşekkürü borç bilir, yeni dönemde görev üstlenecek olan tüm mücadele arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yılmadan, yorulmadan, geri adım atmadan ve mücadeleyi her yeni günde daha da artırarak bu düzeni yıkıp herkes için yaşanabilir bir memleketi hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre İlçe Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin isimleri şöyle:

Lefkoşa İlçe Başkanı: Mustafa Kendir.

İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri: Sezgin Madencioğlu; Kurtuluş Sözmen; Onur Güler; Aliye Özelsoylu; Mehmet Özbilgehan; Fikret Alas; Ender İlgililer; Kürşat Dünki.

Gazimağusa İlçe Başkanı: Duygu Uzun.

İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri: Hüseyin Tabur; Özlem Akbora; Esma Şeker; Celal Sesli; Raşit Ercen; Özgür Vehit; Rüyam Özgürkanlılar; Zeki Özgürkanlılar.

Girne İlçe Başkanı: Neşe Anibal.

İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri: İhsan Tuncalı; Muhammet Ercan; Kerim güneş; Uğur Kıroğlu; Raif İlkman; Ahmet Bayram Sefer; Mert Boransel Süleyman Güleç.

Güzelyurt İlçe Başkanı: İmam Güçlü.

İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri: Adem Topak; Tevfik Direnç, Enver Öztoprak; Mustafa Alas; Safure Deniz; Suna Tip; Atilla Ertürk; Eyüp Coşkun.

İskele İlçe Başkanı: Havva Elkovan.

İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri: Hasan Hasanbulli; Ersin Şemi; Suat Hüseyinoğulları; Vasfi Güngör; Mürüde Kaygan; Berivan Yıldız; Hüseyin Ummanel; Sinan Erhan Gece.

Lefke İlçe Başkanı: Murat Helvacı.

İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri: Teksen Köroğlu; Özdemir Şanlıdağ; Hasan Karlıtaş; Sıdıka Alas; Sever Şeb; Nermin Şanlıdağ; Yaşar Ertarkan; Ayhan Türkakar.