Derviş Gezer

Varolan Hükümetin gitmesi esas sorun.
İçinde UBP yada HP var diye değil.
Çünkü artık karar üretemiyor.
Çünkü yönetemiyor.
Bütün sebep bu.
Ve CB seçiminin derhal aradan çıkması lazım.
Akıncı’nın erkene önerisi dikkate alınmalıydı.
Ama kaybederler diye korktular.
Ne oldu o günden bugüne.
Daha da dibe vurdular.
Top artık Akıncı ve Erhürman’da.
Ortaklar, kale çizgisine yakın bile değil.
*****
Pandemi başı Özersay’ın önerisi yerinde idi.
Mutabakat Hükümeti.
Keşke olsaydı.
Olsaydı belki bugün Pandemi Hastanesi olurdu.
Cumhurbaşkanı’nın erkene önerisi de yerinde idi.
Keşke olsaydı.
Olsaydı Ağustıs’ta bu sidik yarışı bitmiş olurdu.
Şimdi artık herşey düğüm.
Pandemi Hastanemiz yok.
Vakalar artışta, panik tekrar eğiliminde.
Ekonomi dibin en dibinde.
Yani yine başaramadılar.
Yine çözümleyemediler.
*****
Bugünden sonra hiçbirşey değişmez.
Ne Ersin Tatar tutunabilir.
Ne Kudret Özersay yol alabilir.
Geciktiler.
Geciktikleri gibi ülkeyi de kaosa teslim ettiler.
Kavgadan baş kaldıramıyorlar.
Bilek güreşi ve horoz güreşi arasında bir yerdeler.
Kim daha çok baş yaracak?
Kim daha kuvvetliyim diyecek.
Ha bu arada ülke batmış, kime ne?
Pandemi hastanesi yok, kime ne?
Tamam da siz Kime Ne diyorsunuz ya!
Yarın halk da “Bana Ne” demez mi?
Der ve diyecek de.
Hem de en okkalısından.