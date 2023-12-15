Hakkında kayıp ilanı bulunan 17 yaşındaki bir İngiliz çocuk, 6 yıl sonra Fransa'da bulundu.

Fransa’da Toulouse Savcılığı BBC’ye yaptığı açıklamada, Alex Batty'nin kentteki bir gençlik merkezinde olduğunu ve kısa süre içerisinde İngiltere’ye dönebileceğini söyledi.

2017'den beri kayıp olan Alex, Çarşamba sabahı Toulouse yakınlarında yağmur altında yürürken kendisini fark eden bir otomobil sürücüsünün tarafından bulundu.

Alex sürücünün telefonunu kullanarak İngiltere'deki büyükannesine "Seni seviyorum, eve dönmek istiyorum" diye mesaj attı.

Çocuk, annesi ve büyükbabasıyla birlikte İspanya'ya tatile gittikten sonra kaybolmuştu. Alex'in velayetine sahip olmayan anne ve büyükbabanın nerede olduğu da bilinmiyor. Ancak ikisi de çocuğun kaybolmasıyla bağlantılı olarak aranmaya devam ediyor.