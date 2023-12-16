Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kemal Sekizler, 15 Aralık 2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında zanlı Hakan Yalçın’ın Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde, Akunti George’nin ise Atatürk Caddesi üzerinde yaya olarak yürürken, Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edildiğini belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı Yalçın’ın 5 Temmuz 2023 tarihinden beri 163 gün, George’nin ise 3 Aralık 2023 tarihinden beri 742 gün KKTC’de ikameti izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis memuru zanlı Yalçın’ın ifadesinde çalışma izni için başvuru yaptığını, bu detayın araştırılacağını belirtti.

Polis memuru, her iki zanlı hakkında da soruşturma başlatıldığını, Çalışma Bakanlığı’ndan araştırma yapılacağını belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.