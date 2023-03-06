KKTC’de bir haftada 11 yangın meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, yangınlar sonucu yaklaşık 305 bin 200 TL zarar meydana geldi.

27 Şubat – 05 Mart tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devreler, faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tenceredeki yağın aşırı ısınıp alevlenmesi, elektrikli sobanın devrilip halıyı tutuşturması, aracın motor bölümünde meydana gelen kısa devre, sönmemiş sigara izmariti, elektrik tellerinden atılan kıvılcımlar, ve trafik kazası sonucu araçtan sızan yakıtın sıcak aksamlara temas etmesi olarak saptandı.

20 hususi servis olayları ise; asansörde mahsur kalan ve dere yatağına düşen şahısların kurtarılması, ağaç üzerinde mahsur kalan kedinin kurtarılması, su kuyusuna düşen oğlak ve gübrede içerisine saplanarak mahsur kalan koyunların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alma, yol güvenliği sağlanması, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer aldı.