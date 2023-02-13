Polisten verilen bilgiye göre 06 - 12 Şubat 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (7) adet yangın ve (7) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 91.500 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, elektriksel kısa devreler, kişi veya kişiler tarafından yakma, yanıcı madde dökülerek yakılma, aracın yanındaki çöplerin üzerine sönmemiş kömürlerin dökülmesi, aracın egzozunun aşırı ısınması sonucu elyafların yanması, şömine bacasının içerisinden geçen merteklerin aşırı ısınması ve battaniye üzerine sigara izmariti düşürülmesi olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise, ağaç üzerinde mahsur kalan kedinin kurtarılması, kuyuya düşen kuzunun kurtarılması, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların sıkıştığı yerden çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.