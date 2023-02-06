30 Ocak – 05 Şubat 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (8) adet

yangın ve (20) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen

toplam zarar miktarı yaklaşık 213.000 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri,

aydınlatma amacıyla tabla içerisine pamuk koyup üzerine yemek yağı döken çocuğun pamuğu

yakıp yatağa koyması sonucu şiltenin tutuşması, balyalarda oluşan kimyasal reaksiyon, geri

dönüşüm reaktörünün oksijen ile temas etmesi, elektrikli battaniyenin kısa devre yapması,

bilinmeyen kişi veya kişilerce yakma, faal durumda unutulan fön makinesinin şilteyi

tutuşturması, elektrikli sobanın kısa devre yapması, aracın trafik kazası yapması sonucu

meydana gelen kısa devre olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu

araçta sıkışan şahısların ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, asansörde mahsur kalan

şahısların kurtarılması, evin ikinci katında mahsur kalan kedinin, duvar ile ağaç arasına

sıkışan köpeğin kurtarılması, karting yarışında yangına karşı tedbir alınması, hayatını

kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer

almıştır.