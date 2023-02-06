30 Ocak – 05 Şubat 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (8) adet
yangın ve (20) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen
toplam zarar miktarı yaklaşık 213.000 TL’dir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri,
aydınlatma amacıyla tabla içerisine pamuk koyup üzerine yemek yağı döken çocuğun pamuğu
yakıp yatağa koyması sonucu şiltenin tutuşması, balyalarda oluşan kimyasal reaksiyon, geri
dönüşüm reaktörünün oksijen ile temas etmesi, elektrikli battaniyenin kısa devre yapması,
bilinmeyen kişi veya kişilerce yakma, faal durumda unutulan fön makinesinin şilteyi
tutuşturması, elektrikli sobanın kısa devre yapması, aracın trafik kazası yapması sonucu
meydana gelen kısa devre olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu
araçta sıkışan şahısların ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, asansörde mahsur kalan
şahısların kurtarılması, evin ikinci katında mahsur kalan kedinin, duvar ile ağaç arasına
sıkışan köpeğin kurtarılması, karting yarışında yangına karşı tedbir alınması, hayatını
kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer
almıştır.
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
30 Ocak – 05 Şubat 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (8) adet
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