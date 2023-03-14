Lefkoşa, 14 Mart 23 (TAK): Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, hafta boyunca yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji Dairesi’nin 14-20 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 ºC dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

(TUĞ/ŞEB)