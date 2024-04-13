Güzelyurt’ta bugün öğle saatlerinde otobüsün yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 20 yaşındaki Melih Düzenli ağır yaralandı. Araç sürücüsü Hasan Kurt tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Kutlu Adalı Bulvarı'nda 12.30 sıralarında, Hasan Kurt (E-32), yönetimindeki TDS 385 plakalı otobüs araçla dikkatsizce doğuya doğru seyrederken, Near East Bank önlerine geldiğinde gidiş istikametine göre yolun solundan sağına doğru yürüyerek geçmeye çalışan Melih Düzenli’ye (E-20) çarptı.

Kazada ağır yaralanan yaya Melih Düzenli, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Hasan Kurt tutuklandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.