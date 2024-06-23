Güzelyurt ve Balıkesir’de elektrik kaynaklı yangınlar meydana geldi.

Polis Basın Bültenine göre, dün Balıkesir’de bir ağıl içerisinde park halinde bulunan kabinli ve kepçeli traktörün muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu araçta yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu bahse konu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Güzelyurt’ta bugün sabah erken saatlerde, 54. Sulama Birliği motor evi içerisinde muhtemelen faal durumdaki dalgıcı besleyen motor starterinin ısınıp kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, motor starteri ve besleyici, 6 metre uzunluğundaki elektrik kablosu, bir adet sigorta ve eski kullanılmayan motor türbini yanarak zarar gördü, çıkan dumandan dolayı ise tavandaki oluklu saçlar islendi. Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.