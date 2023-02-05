Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu üzerinde, saat 15.15'te meydana gelen kazada 72 yaşındaki Ahmet Ömer Çağnan yaralandı.

Polis açıklamasına göre, Çağnan, yönetimindeki GC 118 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında Tektaş isimli işletmeyi geçer geçmez direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün tedavisi kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürüyor. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.