Çalışma süresince trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanacak

Güzelyurt-Lefke güzergâhında bir ay süreyle yapımı devam edecek derivasyon kanalı yapımı nedeniyle söz konusu güzergâhta trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanacak.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.