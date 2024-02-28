Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), “Güvenli İnternet Eğitimleri”nde ikinci aşamaya geçildiğini açıkladı.

MEB ile Telsim iş birliğinde devam eden ve Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odasının destekleriyle gerçekleştirilen eğitimler kapsamında, Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Bekirpaşa Lisesi ve İskele EVKAF Türk Maarif Koleji’nin 6’ncı sınıflarında öğrenim gören öğrencilere, Bilgisayar Mühendisleri Odası üyeleri Esat Gürkan ve Ali Candemir tarafından eğitim verildi.

Eğitimlerde, şifre güvenliği, casus yazılımlar, kimlik hırsızlığı gibi konular hakkında bilgi verilirken, sosyal medya kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı, öğrencilere uyarılarda bulunuldu.

Eğitimlerde ayrıca, öğrencilere güvenli internetle ilgili bilgilerini pekiştirecek anket soruları ve “Dijital ayak izinizi nasıl koruyabilirsiniz” başlıklı bilgilendirme broşürleri verildi.