Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, BM Genel Sekreteri António Guterres, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın 28 Ağustos tarihinde gönderdiği mektuba, 16 Ekim tarihli mektubuyla yanıt verdi.

Guterres, Kıbrıslı Türklerin kültürel, sportif, siyasi ve diplomatik faaliyetlerini etkileyen gelişmelere ilişkin endişeleri dikkatle not ettiğini belirterek, yaşananların karşılıklı güvenin güçlendirilmesine yönelik girişimlere ters düştüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, söz konusu mektubunda, müzik festivalleri ile Barcelona futbol takımı kampı gibi kültürel ve sportif organizasyonların yanı sıra, diplomatik temasları da engellemeye yönelik Kıbrıslı Türklerin faaliyetlerini hedef alan girişimlere dikkat çekmiş, bu gelişmelerin yarattığı olumsuz ortamı BM Genel Sekreteri’ne aktarmıştı.

-“Temas ve iş birliğinin sürmesi gerekiyor”

Cevabi mektubunda, New York’ta Erhürman ile gerçekleştirdiği son görüşmeye ve Temmuz’da Kıbrıs’a yaptığı ziyarete de atıfta bulunan Guterres, iki taraf arasındaki temasların, iş birliğinin ve güven tesisine yönelik çabaların devam etmesinin önemine dikkat çekti.

Guterres, bu çabaların, kalıcı bir çözüme yönelik sürecin başlatılmasını sağlayacak elverişli koşulların yaratılması açısından gerekli olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Güven artırıcı önlemlerin öncelikli olarak hayata geçirilmesinin önemini vurgulayan Guterres, Kişisel Temsilcisi’nden bu girişimlerin uygulanması konusunda her iki tarafla yürüttüğü çalışmaları sürdürmesini istediğini bildirdi.

Guterres ayrıca, etkinliklerin iptali de dahil olmak üzere, güven tesisini engelleyen eylemlerin, ortak çabalara ters düştüğünün ilgili tüm aktörler nezdinde yeniden vurgulanmasını talep ettiğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri, mektubunun sonunda Kıbrıs’ta çözüm arayışına yönelik çabaları destekleme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

Guterres’in söz konusu yanıtı, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın 28 Ağustos tarihli mektubunda gündeme getirdiği engelleme girişimlerinin güven ortamına etkileri konusundaki endişelerinin BM nezdinde dikkatle ele alındığını ortaya koydu.

-“AB’den gelen yanıtta da güven ve iş birliği vurgusu yapılmıştı”

Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erhürman’ın aynı konuda Avrupa Komisyonu’na gönderdiği mektuba verilen yanıtta da benzer mesajlar verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Komisyon’un, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında güvenin tesis edilmesinin ve olumlu bir atmosferin teşvik edilmesinin önemine dikkat çektiği; Kıbrıslı Türklerin izolasyonunun sona erdirilmesine ilişkin 2004 yılında alınan Avrupa Birliği Konseyi kararına, alıntı yapılmak suretiyle atıfta bulunarak, Kıbrıslı Türkler ile Avrupa Birliği arasında köprüler kurulması, diyaloğun geliştirilmesi ve yakınlaşmanın sağlanması hedeflerinin vurgulandığı belirtildi.

Avrupa Komisyonu’nun ayrıca, Kıbrıslı Türklerin, özellikle de gençlerin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayan sivil toplum ve özel organizasyonların, Kıbrıslı Türkler ile AB arasında daha yakın ilişkiler kurulmasına yönelik hedeflerle uyumlu olduğunu belirttiği kaydedildi.

Erhürman’ın 28 Ağustos tarihli mektubunda, müzik festivalleri ve Barcelona futbol takımı kampı yanı sıra, diplomatik temasları da engellemeye yönelik girişimleri gündeme getirdiği hatırlatılan açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın, söz konusu gelişmelerin yarattığı olumsuz ortamı ve iki toplum arasında güvenin tesisine yönelik çabalara etkilerini Komisyon’un dikkatine sunduğu belirtildi.

-“Holguín de güveni zedeleyen adımların süreci zorlaştırdığını söylemişti”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín’in de daha önce gazeteci Yusuf Kanlı’ya verdiği demece değinilen açıklamada, Kıbrıslı Türk temsilcilerin uluslararası temaslarının kısıtlanmaya çalışılmasının ve güveni zedeleyen diğer adımların, Kıbrıs’ta çözüm için elverişli koşulların yaratılmasını zorlaştırdığını ifade ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Kıbrıslı Türk temsilcilerin uluslararası temaslarının kısıtlanmaya çalışıldığı ve güveni zedeleyen başka adımların atıldığı bir ortamda elverişli koşulların yaratılıp yaratılamayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Holguín’in, “Kesinlikle hayır; çünkü bunlar zaten karmaşık olan meseleyi daha da karmaşık hale getiriyor” dediği vurgulandı.

Holguín’in, “Müzakereler kendiliğinden ortaya çıkmaz; düşmanca bir ortamdan da doğmaz” ifadelerini kullandığı kaydedilen açıklamada, sürecin karşı tarafı ve onun varlığını anlamayı ve kabul etmeyi gerektirdiğini vurguladığına da dikkat çekildi.

Açıklamada, Holguín’in, bu konuyu özellikle son bir ay içerisinde müzakerecilerle birkaç kez görüştüğünü de belirttiği ifade edildi.