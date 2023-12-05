Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilcisi olarak taraflara Kolombiya’nın eski dışişleri bakanı Maria Angela Holguin Cuellar’ı önerdiği ve Rum kesiminin de buna olumlu yanıt verdiği ileri sürüldü.

Politis gazetesi “Guterres’in Temsilciyle İlgili Önerisi Kolombiyalı Maria Angela Holguin Cuellar- Kıbrıs Rum Tarafı Olumlu Yanıt Verdi, Şimdi de Kıbrıs Türk Tarafının Evet’i Bekleniyor” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, Guterres’in Kıbrıs Türk tarafının BM Genel Sekreterinin kişisel temsilci konusundaki çeşitli önerilerini reddetmesinden ötürü birkaç ay süren sıkıntının ardından, 2010-2018 yılları arasında Kolombiya dışişleri bakanlığı yapmış 60 yaşındaki Kolombiyalı siyasetçi ve diplomat Maria Angela Holguin Cuellar’da karar kıldığının görüldüğünü iletti.

Gazete, söz konusu kişinin Kolombiya’nın BM Daimî Temsilciliği üyeliği de yaptığını, aynı zamanda Kolombiya’nın Venezuela büyükelçiliği görevini yürüttüğünü belirtti.

Gazete, temsilci olarak atanması için Kolombiyalı politikacının seçilmesinin, temsilcinin AB üyesi bir ülkeden ve “Commonwealth” üyesi bir ülkeden olmaması gibi Kıbrıs Türk tarafının istediği koşullara uygun olduğunu öne sürdü.

BM Genel Sekreterinin mevcut aşamadaki zorlukları dikkate alarak, atamanın geçerlilik süresinin 6 ayı geçmemesi direktifi vereceğini kaydeden gazete, BM Genel Sekreterliğinin Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni temsilcinin Kıbrıs sorunuyla mevcut konjonktürde, BM’nin (her halükârda düşük olan) beklentilerinin gerçekleşmesi yönünde çalışmasını istediğinin gayet açık olduğuna işaret etti.

Tarafların niyetlerinin araştırılmasıyla ilgili ilk prosedürün zaman alan bir şey olamayacağını kaydeden gazete, Guterres’'in taraflarının tezlerinin “sonu olmayan bir şekilde kayda geçirilmesinin caiz olmadığı" düşüncesinde olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreterinin değerlendirmesine göre, temsilcinin görev süresine ilişkin 6 aylık çerçevenin ne olacağına dair tam bir resim ortaya çıkması için yeterli bir süre olduğunu belirten gazete, Rum kesiminin temsilci olarak önerilen kişinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından da kabul edileceğini aktardı.

-Hristodulidis’in açıklaması

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise dün gece yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci olarak önerdiği kişiyle ilgili isim vermekten kaçındı ancak temsilcinin bir Latin Amerika ülkesinden eski bir dışişleri olduğunu teyit etti.

Gazeteye göre, Hristodulidis, temsilcinin bir Latin Amerika ülkesinden ve kadın olduğunu söyledi ve BM Genel Sekreterinin bu hafta konuyla ilgili açıklama yapabileceğini belirtti.

Hristodulidis, BM’nin yıl sonu dolayısıyla vereceği resepsiyonda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la olası bir görüşme yapıp yapmayacaklarına ilişkin soruyu yanıtında, böyle bir görüşmeye her daim açık olduğunu söyledi.

Kendisinin Tatar ile görüşmeye ilişkin herhangi bir davete her daim açık olduğunu kaydeden Hristodulidis, Tatar’ı hem görüşmek, hem de sosyal içerikli bir görüşme yapmak için defalarca davet ettiğini ileri sürdü.

Hristodulidis müzakereler aracılığıyla ne istediklerini çok iyi bildiğini ve kendisine verilen her türlü fırsatı değerlendireceğini sözlerine ekledi.

-BM Genel Sekreterinin raporları

BM Genel Sekreterinin olası temsilcisinin 2024 yılının ilk yarısını tarafların niyetlerini yoklamaya harcayacağını da yazan gazete, bununla birlikte ocak ayının ilk yarısında BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) ve adadaki iyi niyet misyonuyla ilgili rapor taslaklarının BM Güvenlik Konseyi üyelerine sunulmasının beklendiğini haber verdi.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ise BM Güvenlik Konseyi üyelerini bilgilendirmek için ocak ayı ortasından önce New York’a gitmesinin beklendiğini yazan gazete, Kıbrıs Rum Haber Ajansı'na dayanarak, rapor taslaklarının BM Güvenlik Konseyi üyelerine ocak ayının ikinci haftası verilmesinin beklendiğini, nihai raporların da Stewart’ın da katımıyla New York’ta istişarelerin yapılacağı 13 Ocak civarında yayımlanmasının beklendiğini belirtti.

Stewart’ın New York’ta, UNFICYP’e askeri birlikleri ve polis güçleriyle katkıda bulunan ülkelerin temsilcileri yanı sıra BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle iki görüşme yapacağını kaydeden gazete, Stewart’ın New York’a gidişi öncesinde liderlerle ayrı ayrı temaslarda bulunma ihtimali konusunda ise, bu tarz görüşmeler yapılacaksa, bunların aralık sonu ile ocak başında yapılacağını kaydetti.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, Rum kesiminin Guterres’in temsilci konusundaki önerisine henüz yanıt vermediğini yazarken, Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise Hristodulidis dün akşam yaptığı açıklamada Rum hükümetinin henüz Guterres’e yanıt vermediğini belirtti.

Fileleftheros ise haberinde Rum kesiminin temsilci atanmasına yeşil ışık yakmasının beklendiğini belirtti.

-Hristodulidis bugün Mısır ve Ürdün’de temaslarda bulunacak

Fileleftheros ayrıca Hristodulidis’in bu sabah Mısır, akabinde de Ürdün’e gideceğini ve iki ülkenin liderleriyle temaslarda bulunacağını anımsattı.