Guterres, Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı açılışında video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, Suriye'nin "bir dönüm noktasında olduğuna" dikkati çekerek, "Suriyeliler barışçıl, müreffeh ve kapsayıcı gelecek özlemlerini gerçekleştirmek için tarihi bir fırsatın eşiğindeler." dedi.

2011'de başlayan iç savaşın Suriye ekonomisine zararının tahmini 800 milyar dolar olduğuna ve ülkenin kritik altyapısının harap olduğuna işaret eden Guterres, ülke içinde ve komşu ülkelerde yaşayan milyonlarca Suriyelinin gıda, barınma, temel hizmetler ve geçim kaynağı sağlanmasında desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Guterres, "Toplamda nüfusun 3'te 2'sinden fazlası insani yardıma ihtiyaç duymaktadır ve bu da Suriye'yi dünyanın en büyük insani krizlerinden biri haline getirmektedir. Ancak insani müdahale için ayrılan fon yetersiz kalmaya devam ediyor. Uluslararası toplum insani yardım desteğini genişleterek ve bu kritik dönemde fon kesintilerini yeniden gözden geçirerek Suriye'nin geleceğine yatırım yapmak için acilen harekete geçmelidir." diye konuştu.

Suriye'ye yönelik yaptırımlar ve diğer kısıtlamaların ele alınmasının ülkenin toparlanmasına yardımcı olacağını kaydeden Guterres, "Suriyelilere hizmet eden, onları yansıtan, koruyan kurumların oluşturulması, düzenli ve kapsayıcı bir siyasi geçişin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemek gerekir." dedi.

Guterres, BM'nin Suriye'nin yeniden inşa ve siyasi geçiş sürecine desteğini teyit ederek, "Özgür, müreffeh ve barışçıl bir geleceğe doğru yolculuklarında bu önemli adımları atarken Suriye halkına yardımcı olmak için birlikte çalışalım." ifadesini kullandı.