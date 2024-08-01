Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail tarafından keyfi ve gizlice gözaltında tutulan Filistinlilere işkence ve kötü muameleden sorumlu kişilerin hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) Filistinli mahkumlara ilişkin açıkladığı rapora Guterres'in tepkisinin sorulması üzerine Dujarric, "Genel Sekreter bu rapor karşısında dehşet ve şoka girdi." değerlendirmesini yaptı.

Dujarric, "Guterres, raporda belgelenen işkence ve kötü muameleden sorumlu kişilerin hesap vermesinin kritik öneme sahip olduğunu düşünüyor." dedi.

- İşgal altındaki Batı Şeria'daki durum

İşgal altındaki Batı Şeria'daki durum hakkında da bilgi veren Dujarric, "İsrail güçleri ve yerleşimcilerin saldırıları Filistinlilerin hayatında yıkıcı etki göstermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindiği bilgiye göre, söz konusu saldırılar sonucunda 23-29 Temmuz tarihlerinde 6 Filistinlinin öldürüldüğünü, aralarında çocukların da bulunduğu 80 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

- Siyasi şiddetin kınanması

BM Genel Sekreteri'nin eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sırasında siyasi şiddeti kınadığı anımsatılarak, neden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastı kınamadığının sorulması üzerine Dujarric, "Her bir olayla gerginliğin arttığını görmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Karşılıklı olarak saldırıların sürdüğüne işaret eden Dujarric, bunu kimin başlattığını çözmek için çok geriye gitmek gerektiğini söyledi.

Dujarric, diğer taraftan yaptıkları itidal çağrılarının da fazla işe yaramadığına dikkati çekerek, üst düzey yetkililer ve sivillerin öldürülmeye devam edildiğini kaydetti.