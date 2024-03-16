Güney Kıbrıs’ta yaşayan 40 yaşındaki bir Kıbrıslı Türkün 7,5 kilo hintkeneviri bulundurmaktan tutuklandığı bildirildi.

Haravgi ve Politis daha önce uyuşturucu ticareti yüzünden mahkumiyet aldığı için “fişlenmiş” olduğuna dikkat çektiği ancak adını açıklamadığı Kıbrıslı Türkün, 14 Mart gecesi durdurulup aranan aracında az miktarda hintkeneviri bulunması üzerine evinde yapılan aramada 7,5 kilo hintkeneviri bulunması nedeniyle tutuklandığını yazdı.

Habere göre Rum polisi, evindeki iki bavul içerisinde 12 paket halinde toplam 7,5 kilo ağırlığında hintkeneviri bulduğu Kıbrıslı Türkün yurtdışından uyuşturucu ithal eden bir çeteye mensup olduğuna “kesin gözüyle” bakıyor.

Gazete bavullar içerisindeki kutuların üzerinde, dolaşımlarını gösteren herhangi bir damga veya işaret bulunmadığına, Güney Kıbrıs’taki havalimanlarından mı yoksa Ercan Havalimanı’ndan mı Ada’ya sokulduğunun bilinmediğine dikkat çekti.