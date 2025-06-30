Güney Lefkoşa’da’ki “Likavitos İlkokulu”nda önceki gün yangın çıktığı bildirildi.

Alithia gazetesi, okulda yapılan tadilat çalışmaları sırasında, muhtemelen ısı yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla çıkan yangında, iki sınıfın dış duvarlarının zarar gördüğünü yazdı.

Haberde, yangının söndürülmesi için 4 itfaiye aracının bölgeye gönderildiği ve yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

-Bir yangın da Limasol’da

Öte yandan Politis gazetesi de, Limasol’a bağlı Finikaria köyünde dün izin almadan kullanılan spiral kesme makinesi (izmirillo) yüzünden yangın çıktığını yazdı.

Gazete, Orman Dairesi’nden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde, 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında yangına sebep olabilecek ısı yayan ya da kıvılcım çıkaran teçhizatların gerekli izinler ve tedbirler alınmadan kullanılmasının yasak olduğunu ve makineyi kullananlar aleyhinde yasal işlem başlatılacağını kaydetti.

Haberde, yangının hangi mevkide çıktığına dair detay yer almadı.