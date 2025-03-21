Güney Kore'de 5 muhalefet partisi, Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok'un, Anayasa Mahkemesine yargıç ataması yapmayı geciktirdiği gerekçesiyle azledilmesi için önerge sundu.

Yonhap'ın haberine göre, muhalefet Choi'nin görevinden azledilmesi için harekete geçti.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve 4 küçük muhalefet partisi, Choi'nin görevden uzaklaştırılan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki sıkıyönetim girişimiyle ilgili iddialara karışmış olması ve Anayasa Mahkemesindeki yargıç boşluğunu doldurmak için atama yapmayı geciktirmesi de dahil olmak üzere 4 farklı gerekçeyle azledilmesini talep eden önerge sundu.

DP'nin politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kim Yong-min, Anayasa Mahkemesinin Choi'nin yargıç atamamasının Ulusal Meclisin haklarını ihlal eden, "anayasaya aykırı" bir eylem olduğu yönündeki kararına dikkat çekerek, mahkeme yargıçlarının oybirliğiyle aldığı bu kararın henüz uygulanmadığını ifade etti.

Güney Kore yasaları gereği, bir azil önergesinin Genel Kurula bildirilmesinden 24 ila 72 saat sonra oylamaya sunulması gerekiyor.

Choi, göreve gelmesinin ardından Anayasa Mahkemesindeki 3 yargıçlık boşluğu doldurmak amacıyla 2 yargıç ataması yapmış, 3. atamayı iktidar ve muhalefet partilerinin ortak aday belirleyememesini gerekçe göstererek ertelemişti.