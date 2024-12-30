Yonhap'ın Güney Kore Sahil Güvenliğinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkenin batısındaki Seosan kenti açıklarında 83 tonluk bir araç taşıma feribotu alabora oldu.

Feribottaki 7 kişiden 2'si kurtarıldı. Kayıp olan 5 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Yetkililer, olay yerindeki ekiplerin yüksek gelgit dolayısıyla arama kurtarma çalışmalarında zorluk yaşadığını, olayın araştırıldığını belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile Başbakan Han Duck-soo hakkında süren azil süreçleri nedeniyle iki makama da vekalet eden Maliye Bakanı Choi Sang-mok, yaptığı açıklamada, "Sahil Güvenlik ve ilgili kurumlar, bölgedeki güçlü akıntıları ve aramanın gece yapıldığını göz önünde bulundurarak, mevcut tüm kaynak ve personeli seferber etmeli. Kurtarma görevlilerinin güvenliği de ayrıca sağlamalıdır." ifadesini kullandı.