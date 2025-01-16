

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanının ardından devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve konuyla ilgili soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Yoon Suk Yeol'un avukatları, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) Başsavcısı Oh Dong-woon ve bazı yetkililer hakkında "devlet başkanlığı konutuna yasa dışı girdikleri" gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon'un avukatları, Başsavcı Oh, Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo ve diğer bazı yetkililer hakkında Seul Merkez Bölge Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Avukatlar, hakkında suç duyurusunda bulundukları kişileri, "kanunen askeri sır olan devlet başkanlığı konutuna yasa dışı yollardan girmek ve başkanı alıkoymakla" suçladı.

Yoon'un gözaltına alınmasının, "ayaklanma, resmi görevlerin engellenmesi ve askeri sırların ihlali" anlamına geldiğini savunan avukatlar, "Başkanlık konutuna girmek için 3 bin 700'den fazla polisi harekete geçirdiler ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun maddelerini ihlal ederek başkanı gözaltına aldılar." ifadesini kullandı.

- Yoon gözaltına alınmıştı

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

Soruşturmacılar, Yoon'u dün sabah devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra CIO'nun başkent Seul'ün güneyinde yer alan Gwacheon'daki ofisine götürmüştü.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti.

Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Soruşturmacıların, tutuklama amacıyla mahkemeye başvurmadan önce Yoon'u gözaltında tutmak için 48 saat süresi bulunuyor.

Yoon, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturuluyor.