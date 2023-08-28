Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Başbakan Han Duck-so, Fukuşima'dan radyoaktif atık suyun tahliyesine başlanmasıyla kamuoyundaki endişeler sürerken öğle yemeğinde deniz mahsulünü tercih etti.

Yonhap'ın haberine göre, Başkanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamada, Japonya'nın atık suyu okyanusa boşaltmaya başlamasının ardından hükümetin deniz ürünlerinin güvenli olduğunu göstermeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, Yoon ve Han'ın deniz mahsullü öğle yemeği yediği bilgisi verilirken Başkanlık Ofisi'ndeki kafeteryada hafta boyunca çeşitli deniz ürünlerinin servis edileceği bildirildi.

Güney Kore Hükümet Politika Koordinasyon Ofisi Başkan Yardımcısı Park Ku-yeon, bugün deniz suyundaki trityum yoğunluğunun standart sınırın "oldukça altında" olduğunu duyurmuştu.

Öte yandan, ülkede bugün itibarıyla kamu güvenliğine dair endişeleri gidermek için ithal deniz ürünlerinin menşe ülkelerinin işaretlenmesine yönelik özel denetim başlatıldığı açıklanmıştı.

- Fukuşima'nın atık su boşaltma süreci

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara yol açmış, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

Tesis bünyesindeki 1 ve 3 numaralı reaktörlerde oluşan çekirdek erimesi sonrası, reaktörlerin soğutulması için içlerine su basılmaya başlandı. İşlem gören ve radyoaktif özellik kazanan atık su zamanla birikti.

Haziran 2020'de Balıkçılar Kooperatifleri Ulusal Federasyonu (JF Zengyoren), atık suyun okyanusa boşaltılmasına karşı çıkan özel deklarasyonu oy birliğiyle kabul etmiş, dönemin Başbakanı Suga Yoşihide de nükleer atık suyun okyanusa boşaltılmasını kapsayan planı 13 Nisan 2021'de duyurmuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Temmuz 2023'te Japonya'nın biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti. Japonya, 24 Ağustos'ta Fukuşima'daki atık suyun tahliyesini başlatmıştı.

Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep olurken, Çin, Japonya'dan gelecek deniz ürünlerine ithalat yasağı getirmişti.