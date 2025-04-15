af’a bağlı Hloraka köyündeki bir eczanede dün sabah, 35 yaşındaki Rum, eczanenin 33 yaşındaki sahibi ile yanında çalışan 24 yaşındaki yabancı uyruklu şahsı bıçaklayarak cinayete teşebbüs etti.

Fileleftheros gazetesi, 35 yaşındaki Rum'un, eczane sahibiyle husumetli bulunduğu gerekçesiyle cinayete teşebbüs ettiğini yazdı.

Gazete, yaralanan şahısların ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının iyi olduğunu; 35 yaşındaki şahsın da teslim olduğunu kaydetti.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

-Limasol’da kavga

Öte yandan Alithia gazetesi de, Limasol’da önceki gün sabaha karşı saat 04.30'da üç yabancı uyruklu kişinin yaralı olarak Limasol’daki bir özel hastaneye gittiklerini ve polise verdikleri ifadede, gece kulübünde çıkan kavgada yaralandıklarını söylediklerini yazdı.

Haberde, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve söz konusu 3 şahsın Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 8’er günlük tutukluluk emri verildiği ifade edildi.