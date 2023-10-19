Siyasi sığınma talebi kabul edilmedi diye kendini yaktı

Larnaka'da 24 yaşındaki Somali uyruklu şahsın dün, Güney Kıbrıs’a yaptığı siyasi sığınma başvurusu kabul edilmediği için kendi kendini ateşe verdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, şahsın dün saat 11.00 sıralarında Larnaka’daki Muhaceret Dairesi’nin önüne giderek yetkililerle tartışmaya başladığını ve sonrasında, içinde benzin bulunan şişeyi açarak üzerine döktüğünü ve kendini ateşe verdiğini yazdı.

Gazete, yetkililerin hemen olaya müdahale ettiğini ve ambulansı aradığını kaydederek, Larnaka Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsın durumunun kritik olduğunu belirtti.

-Limasol’da lise öğrencisi kaçırıldı ve istismara uğradı

Öte yandan Haravgi gazetesi de, Limasol’da 17 yaşındaki lise öğrencisinin, okulun 23 yaşındaki güvenlik görevlisi tarafından kaçırılarak istismar edildiğini yazdı.

Gazete, kızı zorla evine götürüp defalarca istismar ettiği belirlenen 23 yaşındaki şahsın tutuklandığını kaydetti.

-Avusturyalı kripto para dolandırıcılığı nedeniyle tutuklandı

Gazete, bir başka haberinde de Larnaka’da ikamet eden 29 yaşındaki bir Avusturyalının, milyonlarca Euro’luk kripto para dolandırıcılığı nedeniyle tutuklandığını yazdı.

Haberde, Rum polisinin Çek Cumhuriyeti ve Avusturya makamları ile birlikte, Europol ile Eurojust’ın da katkılarıyla eşgüdümlü operasyon düzenlediği ve şahsı tutukladığı; olayla bağlantılı olduğu düşünülen diğer kişileri de aramakta olduğu kaydedildi.