Güney Kıbrıs’taki okullardaki her 10 öğrenciden ikisinin, sığınmacı biyografisine sahip  olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, Eğitim Bakanı Athina Mihailidu’nun ilgili bir mektuba yönelik yanıtında yer alan bilgilere dayanarak 2023-2024 öğretim yılında, sığınmacı biyografisine sahip kişilerin oranının ilkokullarda yüzde 22.3; ana okullarda yüzde 26.4 ve özel okullarda yüzde 27.7 olduğunu yazdı.

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Orta eğitim ve liselerdeki oranlara, sınıf olarak yer veren gazete, orta 1. sınıflarda yüzde 22.7; orta 2’lerde yüzde 20.1; orta 3’lerde yüzde 18.9; lise 1’lerde yüzde 16.9; lise 2’lerde yüzde 15.6; lise 3’lerde yüzde 14.1 şeklinde kaydedildi.