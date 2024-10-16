Güney Kıbrıs’taki “işgal altındaki belediyeler birliğinin” Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili konularla alakalı bir komite veya konsey kurulması önerisi sunduğu belirtildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde Güney Kıbrıs’taki “işgal altındaki belediyeler birliğinin” Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e, KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili davaları üstlenecek ve mülklerin sahiplerine arzu ettikleri takdirde adalete başvurmaları konusunda yardım edecek bir komite veya konsey kurulması önerisi sunduğunu yazdı.

Gazeteye göre “sözde Maraş Belediye Başkanı” Simos İoannu ise açıklamasında, söz konusu komitenin her davanın ele alınma şekliyle ilgili tavsiyelerde bulunacağını belirtti.

Bunların “gasp davaları” olduğu kesin olarak kanıtladığı sürece, bunun yapılabilmesi için devletin ekonomik masrafları üstlenmesi gerekeceğini de ifade eden İoannu, bu tarz bir komitenin kurulması önerisini incelemesi için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’tan dönmesini beklediklerini söyledi.

Açıklamasında müzakereler olmadan kapalı bölge Maraş’ın yerleşime açılmasının devam edeceğini de ifade eden İoannu, kapalı bölge Maraş’ın kaybedilmesi halinde Kıbrıs sorununun biteceğini, toprak konusunun da kaybedileceğini iddialarına ekledi.