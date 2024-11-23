Güney Kıbrıs’ta hafta içinde hazır beton sanayiinde çalışan işçilerin başlattığı grevin ardından gelecek hafta sağlıkçılarla otelcilerin başlatacağı grevlerin tepkiye yol açtığı bildirildi.

Alithia gazetesi, “ekonominin 3 temel sektörü" inşaat, otelcilik ve sağlık sektöründeki grevlerin zincirleme etkileri olacağına dikkat çekerken, hazır beton işçilerinin grevinin inşaat sektörüne darbe vurduğunu; otelcilerin yapacağı grevin Noel yortusu öncesinde hem ekonomiye, hem de bizzat otelcilere zarar verirken, sağlıkta yapılacak grevin de hastaların hayatını tehlikeye atacağını yazdı.

Haberde, devlet hastanelerinde görev yapan doktorların da ek mesai ödenekleri konusunda eylem yapacaklarına işaret edildi.

-Hastayı damar yolu açık şekilde taburcu ettiler

Gazete, bir diğer haberinde ise, devlet hastanesinde tedavisi tamamlanan 96 yaşındaki bir hastanın, damar yolu açmak amacıyla eline takılan "kelebek" çıkarılmadan taburcu edildiğini yazdı.

Haberde, "kelebek"in kıyafetin altında kalarak görünmediği ve hastane personelinin bu ihmalinin tepkiye neden olduğu kaydedildi.