Alithia gazetesi Rum Meclisi’nin dünkü oturumu çerçevesinde 33 evet, 13 çekimser oyla, Eğitim Bakanlığı’nın sunduğu, yabancı üniversite şubelerinin kurulması ve faaliyet göstermesine ilişkin yasa tasarısının kabul edildiğini yazdı.

Gazete AKEL’in sunduğu, üniversitelerin izin almadan önce 2 milyon euro banka teminatı yatırması konusundaki önerinin ise çoğunluk tarafından ret edildiğini de belirtti.

Meclis oturumunun, Eğitim Bakanı Athina Mihailidu ve Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi Yoannis Papameletiu tarafından da izlendiğini belirten gazete, haberinde yapılan konuşmalara da yer verdi.

Habere göre, Eğitim Bakanı Athina Mihailidu, oylanan yasa tasarısının, yabancı üniversitelerin gelişiyle ilgili katı kriterleri ortaya koyduğunu bununla birlikte kaliteyi hedeflediklerini ifade etti.

Meclis Eğitim Komitesi Başkanı DİKO Milletvekili Pavlos Milonas ise yasa tasarısının iyileştirilmesine yardımcı olanlara teşekkür etti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ilgili yasa tasarısında, “yabancı üniversite şubesi” tanımının, kâr amacı gütmeyen kamu veya özel hukuk tüzel kişisi olabilecek şekilde düzenlendiğini de yazdı.