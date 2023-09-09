Güney Kıbrıs'ta uluslararası koruma altındaki mültecilere verilen ödenekler Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, Sosyal Yardım Müsteşarlığının, ilgili meclis komitesine sunduğu verilere dayanarak, uluslararası koruma altındaki mültecilerin aldıkları ödenekleri tek tek kaleme aldı.

Habere göre yalnız yaşayan bir mülteci; gıda, kıyafet ve ayakkabı için 186 Euro, elektrik ve su gibi gereksinimler için 75 Euro, kira sözleşmesi sunması halinde de 100 Euro yardım alıyor.

Kira sözleşmesine sahip olmayan ve tek başına yaşayan bir başvuru sahibi ise aylık 361 veya 314 Euro yardım alıyor.

Çeşitli kriterler bazında başvuru sahiplerinin aldıkları ödeneklere ayrıntılı bir şekilde yer veren gazete 2019 yılında 4 bin 374 haneye 10.9 milyon; 2020'de 6 bin 273 haneye 25.5 milyon; 2021'de 8 bin 131 haneye 34.9 milyon; 2022 yılında 7 bin 990 haneye 33 milyon ve bu yıl temmuz ayına kadar ise 6 bin 606 haneye 19.5 milyon Euro ödendiğini yazdı.