Limasol’da cumartesi günü tutuklanan Azerbaycan uyruklu şahsın, İran Devrim Muhafızları ile bağlantısının araştırıldığı ve şahsın İngiltere vatandaşlığının bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, polisin cumartesi günü Zakaki’de, İngiliz Üsleri yakınlarındaki apartman dairesine baskın yaptığını ve şahsı gözaltına aldığını; kaldığı evde yaptığı aramada da telefonuna, bilgisayarına, çeşitli belgelere ve elektronik eşyalara el koyduğunu yazdı.

Gazete, şahsın büyük bir gizlilik altında cumartesi günü Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve davanın, meselenin ciddiyeti nedeniyle kapalı kapılar ardında görüşüldüğünü kaydetti.

Haberde, şahsın mahkemeden çıktıktan sonra Lefkoşa’ya götürülerek, burada da polise ifade verdiği; ancak konunun özüyle ilgili detaylı bilgi vermediği ifade edildi.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’a, İsrailliler aleyhindeki olası bir terör saldırısının önlenmesinde iş birliği yaptığı için teşekkürlerini sunduğunu yazdı.