Güney Kıbrıs’ta Macaristan Büyükelçiliği açıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó’nun açılışa katıldığını ve konuşmasında, Güney Kıbrıs ile Macaristan arasındaki ilişkilerin “başarı öyküsü” olduğuna vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre Szijjártó, iki ülke arasındaki ilişkilerin her daim saygı çerçevesine dayandığını ve arada bir problem yaşansa bile, bunu samimi yöntemlerle çözdüklerini kaydetti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyon euronun üzerinde olduğuna işaret eden Szijjártó, Brexit’in ardından Güney Kıbrıs’ta yaşayan Macar sayısının da 4 bine ulaştığını belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un ise, iki ülke arasındaki iyi ilişkilere dikkat çektiğini ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nde (UNFICYP) görev yapan Macar kontenjanını överek, Szijjártó’ya teşekkürlerini sunduğunu yazdı.